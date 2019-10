Wenn Pinsel, Kamera und Meißel im Einklang schwingen

„art lounge“ präsentierte sich erstmals als Verein für Kunst- und Kulturmanagement.

MEININGEN Was künstlerisch mit geballter Kraft auf die Beine gestellt werden kann, bewiesen Clemens Walser und Stefan Finžgar bereits mit der Installation „leben, lachen, sterben“ in der Feldkircher Innenstadt. Aus einer Vision entwickelten sich rasch Konzepte und das Künstlerduo fand ein Atelier im Meininger Industriegebiet. Die Idee war geboren hier eine Art „Kunst Lounge“ zu schaffen, wo sich kreative Köpfe und Kunstbegeisterte in einem halbjährigen Zyklus wiederfinden und neu erfinden. Der Atelier-Charme bleibt dabei bewusst im Zentrum. „Wir sind keine klassische Kunstgalerie“, merkt Finžgar an. Zwei Mal fand diese Serie erfolgreich statt. Vergangenen Samstag wurde die dritte Auflage unter dem Titel „autumn art lounge 2019“ geladen.

Aus verschiedenen (Kunst-)Welten

Anton Rauch ist Lebenskünstler; ob als Schriftsteller, Kabarettist oder Maler sieht er seine Passion die Menschen zu unterhalten. Und dabei kommen Provokationen nicht zu kurz: Missstände aus Politik und Gesellschaft, oder mit einem tiefschwarzen Humor fängt er aktuelle Geschehnisse ein. Seine Malerei ist ausdrucksstark und plakativ.

„Das schöne ist, dass absolut kein Konkurrenzkampf herrscht“, merkt Alexander Ess an. Seine Fotografien sind dahingehend einzigartig, weil es bei jedem Druck wirklich nur diese eine Version bestehe. Dabei verwende der Fotograf ein besonderes Verfahren (z. B. Nassplattenfotografie), um seinen Motiven auf verschiedene Materialien gewissermaßen Leben einzuhauchen. Er entführt mit seinen Bildern – aufgenommen in vielen Teilen der Erde – in bizarre Welten, malerische Landschaften, genauso wie in das urbane Treiben und dessen illustre Gesellschaft.

Premiere feierte Nikola Bartenbach. Der Künstler hat mit seinen zahlreichen Exponaten noch bei keiner Ausstellung mitgewirkt. Umso imposanter waren die Eindrücke der Gäste: „Ton, Harz, Acryl … Jedes Material verbinde ich mit einer Geschichte und so entstehen völlig unterschiedliche ‚Souvenirs‘ aus der Welt der antiken Mythen.“ Ein riesiger dinosaurierähnlich wirkender Schädel zog besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Auch eine Seifenkiste von Rolls Royce stellte Bartenbach als „Fluchtmaschine“ in die Kindheit in den Kontext. Für musikalische Umrahmung sorgte DJ Christian Koch.

Neuer Verein gegründet