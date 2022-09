Wenn Musik Generationen verbindet

Der Liederhort Chor Hatlerdorf lädt zum großen Jubiläumskonzert.

Dornbirn. „130 Jahre Liederhort Chor Hatlerdorf“, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Am 07. Oktober 1891 wurde der legendäre Dornbirner Chor von Heinrich Fussenegger, damals noch als reiner Männerchor gegründet. 1912 wurden schließlich drei Damen von den Männern angeworben und dies war sogleich die Geburtsstunde des bis heute ohne Unterbrechung bestehenden gemischten Chores. Über ein Jahrhundert später, fast auf den Tag genau, wird nun dieser besondere Tag mit einem großen Jubiläumskonzert zelebriert.

Am 8. Oktober, um 19.00 Uhr lädt der Chor zum Jubiläumskonzert in das Dornbirner Kulturhaus. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren und Obfrau Annemarie Graf hat dieser Tage noch reichlich zu erledigen, gilt es doch eine gebührende Feier auf die Beine zu stellen: „Es soll ein außergewöhnlicher Abend werden, Martin Walt wird das Konzert mit seiner Bildgestaltung abrunden, Gertraud Bohle als Moderatorin durch den Abend führen und Sieglinde Forti verschiedene Gedichte vortragen.“

Der Liederhort Hatlerdorf blickt auf eine musikalisch-bewegte Geschichte zurück, die viele Chor-Höhepunkte beinhaltet. So wurde in den 70-iger Jahren sogar ein Kinderchor ins Leben gerufen, der unter anderem mit Vico Torriani beim vorweihnachtlichen Singen im Bregenzer Festspielhaus auftrat. Einzelne Mitglieder des Kinderchores singen bis dato im Chor.

Bis heute hat der beliebte Chor der Dornbirner Bevölkerung abwechslungsreiche Stunden mit seinem Gesang bei diversen Auftritten beschert. Neben dem Gesang wird im Liederhort Hatlerdorf aber auch der Geselligkeit großes Augenmerk geschenkt. So gibt es jedes Jahr Ballveranstaltungen und Teilnahmen an sportlichen Events, bei denen oft Pokale und Siege errungen wurden. Nicht zu vergessen aber auch legendäre Vereinsausflüge und der wöchentlich gemeinsame und gesellige Ausklang nach den Chorproben im Vereinslokal hinter der VS Mittelfeld. Geleitet wird der Chor heute von Gisela Hämmerle, die Obmannschaft hat Annemarie Graf seit knapp vier Jahren inne und übt diese mit Begeisterung aus.