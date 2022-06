Wenn menschliche Körper Poesie erzählen

Circa präsentierte im Freudenhaus Zirkuskunst auf höchstem Niveau.

Lustenau. „Gänsehaut bei 30 Grad im Schatten“, so geschehen vergangene Woche im Freudenhaus. An vier Abenden war die australische Kompanie Circa zu Gast in Lustenau, stellte die Grenzen des Möglichen völlig auf den Kopf und brachte das zahlreich erschienene Publikum mit ihrer Show zum Staunen. Über eine Stunde hielt man förmlich den Atem an, angesichts der aufsehenerregenden Akrobatik, die die Australier bei tropischer Hitze auf die Bühne zauberten.