Wenn Mellau singt, wird’s „mel(l)ôdiös“…

Neuer Chor mit dem Namen „mel(l)ôdiös“ stellt sich vor.

Die Zeit ohne Chor in Mellau war von kurzer Dauer. Nach Auflösung des Kirchenchores im Frühjahr 2017 strebten einige singbegeisterte, ehemalige Mitglieder eine neue Chorgründung an.

Glücklicherweise fand sich in Martin Ritter aus Andelsbuch ein ambitionierter Chorleiter. So konnte im Dezember 2017 mit zwei offenen, sehr gut besuchten Schnupperproben ein vielversprechender Anfang gesetzt und am 26. Jänner 2018 mit der ersten offiziellen Probe gestartet werden.