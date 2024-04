Wenn Kunst auf Naturschutz trifft

„Ich lebe in Dornbirn“ wurde von den Grünen mit der Künstlerin Bianca Tschaikner gestaltet.

Dornbirn. Früher hat Bianca Tschaikner viel illustriert – aktuell sind Ton und Porzellan ihre liebsten Materialien. Im Auftrag der Dornbirner Grünen hat die aus Bregenz stammende Künstlerin aber nun erneut zu Pinsel und Stift gegriffen. Tiere zeichnen, die in Dornbirn heimisch sind, so lautete der Auftrag. Als Inspiration dienten Tierlexika und das Internet. Entstanden sind an die 50 ausdrucksstarke Aquarelle, die repräsentativ stehen für die reiche heimische Tierwelt.

Daheim in Dornbirn

„Naturschutz ist ein zentrales Anliegen der Grünen, und der gegenwärtige Rückgang der Artenvielfalt zählt zu den bedeutendsten Herausforderungen. In unserem Projekt gehen Natur und Kunst eine Verbindung ein, mit der wir vermitteln möchten, wie wichtig es ist, Tiere und ihre Lebensräume zu schützen“, erklärt Juliane Alton, Stadträtin und Fraktionsvorsitzende der Grünen. 16 ausgewählte Tiere haben es unter dem Titel „Ich lebe in Dornbirn“ in ein kleines Büchlein im Taschenformat geschafft. Darunter sind „Mainstream“- Tiere wie das Reh, das Eichhörnchen oder der Fuchs. Genauso sind aber auch seltenere Protagonisten dabei wie der Brachvogel oder die Halmazurjungfer, eine Libelle, die im Dornbirner Ried lebt und kürzlich wegen eines Straßenbaus umgesiedelt wurde.

„Ein Highlight ist auch die Wildkatze, von der wir erst seit Kurzem wissen, dass sie im Dornbirner Berggebiet heimisch ist. Bewusst haben wir auch den Biber ausgewählt, an den sich viele erst gewöhnen müssen“, erzählt Juliane Alton. Sie hat auch die erklärenden Texte zu den Bildern geschrieben – gestaltet wurde das Buch von Kurt Dornig. „Beim Zeichnen habe ich Tiere entdeckt, die ich noch nicht kannte, wie zum Beispiel die Schlingnatter, die am Zanzenberg heimisch ist. Ich hoffe, dass die Menschen, die das Buch lesen, das auch so erleben“, so Bianca Tschaikner.

Nachhaltiges Geschenk