Wenn jeder Handgriff sitzt

Das Rote Kreuz Dornbirn feierte am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen.

Dornbirn Oftmals entscheiden Sekunden in Notsituationen über Leben oder Tod. Werden die Rettungssanitäter nach einem Unfall oder in einer Notlage zur Hilfe gerufen, eilen sie schnell zum Einsatzort. „Das Wichtigste ist auch in den schlimmsten Situationen, Ruhe zu bewahren. Wir üben regelmäßig, um im entscheidenden Moment schnell und richtig handeln zu können“, erklärt Sanitäter Christian Gmeiner. Dieses Wochenende feierte das Rote Kreuz Dornbirn sein 100-jähriges Jubiläum und ließ dabei die Rettungssanitäter hochleben. Dafür verwandelten sie die Emma & Eugen Arena am Samstag und Sonntag bei Dornbirn Haselstauden in einen Festplatz für die Helden des Rettungsalltages und luden die Öffentlichkeit ein, gemeinsam mit ihnen zu feiern.