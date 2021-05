Wenn im Mai die Bienen schwärmen

Am vergangenen Wochenende ist ein Bienenschwarm in Koblach geschwärmt. Wir haben uns mit Erwin Bolter vom Bienenzuchtverein Koblach - Meinigen getroffen. Er erklärt im Interview, was genau beim Schwärmen passiert.

Am vergangenen Samstag schwärmte zehntausende Bienen im Schollaloch in Koblach. Die Bienen ließen sich auf einer Tanne nieder. Ricardo Mair hielt diesen Moment mit seiner Kamera fest. Umgehend wurde der Bienenzuchtverein Koblach-Meinigen kontaktiert, welcher auch schnellst möglich ausrückte und das neue Bienenvolk in eine Schwarmkiste streifte.

Das neue Volk hat sich gut eingelebt

Nun kümmert sich Erwin Bolter vom Bienenzuchtverein Koblach-Meinigen um das neue Volk. Wir haben ihn in Meinigen getroffen. Er zeigt uns das geschwärmte Volk. Außerdem erklärt er, wie oft diesen Vorgang passiert und warum Imker das Schwärmen der eigenen Bienenstöcke vermeiden.