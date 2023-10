Wenn Grashüpfer, Osterhasen und Spritzmeister miteinander Spaß haben

Das diesjährige Schulfest der VS Rohrbach lud zu einer bunten Spielerallye mit hohem Spaßfaktor.

In den vergangenen Jahren hatte man immer an den Sportplatz im Rohrbach geladen, heuer gab es nun erstmalig wieder eine Rückkehr auf das Schulgelände – inklusive vieler neuer Ideen. Die Organisatoren rund um Direktor Richard Gurschler und dem Elternvereinsteam mit Obfrau Nicole Lechner hatten sich zahlreiche Höhepunkte für Kinder und Eltern überlegt. Auf rund 13 Spielestationen konnten sich die jüngsten Festgäste sportlich richtig austoben. So gab es neben einem Krokodilsgraben und einem Parcoursgarten, eine Zirkusstation und im Turnsaal bot sich die Möglichkeit sich beim Tennis und Zumba auszuprobieren. Geschickte Grashüpfer duellierten sich u.a. beim Sackhüpfen, bei einem kuriosen Autorennen und bei den Spritzmeistern nebenan war höchste Konzentration und voller Einsatz gefragt. Teamgeist stand beim Gigantenduell, Osterhasenlauf und Fröbelturm im Mittelpunkt und die strahlenden Gesichter der Kinder sprachen für sich. „Wir haben schon fünf Stationen durchgemacht und finden das Schulfest einfach super“, erklärte Matilda aus der 2 a Pinguinklasse ein bisschen außer Atem. Klassenkameradin Emilia konnte sich der Begeisterung nur anschließen und nahm ihre Freundin bei der Hand, um sich gleich an die Kletterwand zu wagen.

Auch kulinarisch kam das Schulfestpublikum nicht zu kurz. An der Kuchentheke hatte man die Qual der Wahl an süßen Naschereien und daneben warteten deftige Köstlichkeiten vom Grill auf die hungrigen Besucher. Als absoluter Renner entpuppte sich aber die Granita-Station, die für fruchtige Erfrischung sorgte und eine gelungene Premiere beim Rohrbacher Schulfest feierte.

Nachdem das „verspätete“ Schulfest so gut bei allen ankam, überlegt man sich an der VS Rohrbach den Herbsttermin in Zukunft beizubehalten. „Das wäre dann auch gleich ein schöner Auftakt ins neue Schuljahr und eine mögliche Alternative zum herkömmlichen Konzept“, so Direktor Gurschler. (cth)