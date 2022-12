Wenn Fußballer zum Ball bitten

Der legendäre Altacher Fußballerball kehrt nach zwei Jahren Pause wieder zurück.

Altach. Rund zweieinhalb Wochen vor dem Opernball in Wien eröffnet der SCR Altach am 28. Jänner die Ballsaison mit der hauseigenen Abendveranstaltung im KOM. Tickets sind ab sofort in der Geschäftsstelle des SCRA erhältlich.

Grandiose Show wartet auf Gäste

Erstmals seit 2020 kann die Kult-Veranstaltung in Altach wieder durchgeführt werden und so laufen die Planungen für den beliebten Fußballerball am 28. Jänner bereits auf Hochtouren. Dabei wartet das Organisationskomitee rund um Josef Reiner wiederum mit einer grandiosen Show auf und so dürfen sich die Gäste im KOM auf Darbietungen der 1b-Mannschaft, dem Obmann und – 2023 zum ersten Mal – des Frauen-Teams freuen.

Fisch und Schnitzel auch auf der Speisekarte

Abgerundet wird das Programm von der Band „Fish & Schnitzel”, welche bis spät in die Nachstunden hinein für gute Stimmung sorgen werden. Aber nicht nur auf der Bühne wird sich Fisch und Schnitzel wiederfinden, sondern auch auf der Speisekarte. Das Cateringteam sorgt wie gewohnt für Genuss am Gaumen und für die besonderen Wünsche im Getränkebereich öffnet die SCRA-Bar, mit Longdrinks aller Art. Ebenfalls als Programmhöhepunkt ist die Zwischenverlosung der Tombola geplant, spezielle Preise gibt es nur an diesem Abend zu gewinnen.