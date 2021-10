Wenn ein Körper eine Geschichte erzählt

Thom Monckton begeisterte mit seinem Stück Only Bones das Freudenhaus-Publikum.

Lustenau. Freitagabend im Freudenhaus in Lustenau. Bravo-Rufe tönen durch das Zelt, ein staunendes und äußerst bewegtes Publikum applaudiert und fordert lautstark Zugabe. Gerade sind die Besucher im Freudenhaus in den Genuss der Show „Only Bones v1.0“ von Thom Monckton gekommen und zeigen sich mehr als begeistert. „Unglaublich, was dieser Mann mit seinem Körper machen kann, so etwas habe ich noch nie gesehen“, hört man von den Zuschauerrängen.

Der Neuseeländer gastierte an drei Abenden in Lustenau und darf sich in die Reihe besonderer Höhepunkte im Freudenhaus einreihen. Was der Körper-Artist in knapp einer Stunde auf die Bühne zauberte, war atemberaubend und an Kreativität nicht zu toppen. Gerne hätte man Monckton noch Stunden bei seiner einzigartigen Kunst Gesellschaft geleistet.