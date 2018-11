Wenn die Mutter mit der Tochter

Mit der Fortsetzung des beliebten Kabaretts, haben Christian Mair und Gerlinde Bickel einen neuen Lacher fabriziert.

Götzis. Vergangenen Samstagabend führte Oma Lilli ihrem Publikum Am Bach vor, was passiert, wenn die Kinder wieder zu Hause einziehen. Im zweiten Teil des Kabaretts „Oma Lilli“ begeisterte nicht nur Christian Mair mit schauspielerischen Glanzleistungen, auch Gerlinde Bickel brillierte in verschiedenen Rollen.

Oma Lilli ist eine 80-jährige rüstige Dame, etwas geziert und doch bodenständig, aber immer mit einem Hauch von Noblesse unterwegs. Sie ist am Tagesgeschehen sehr interessiert, liebt die Gesellschaft netter Leute und möchte ihr Leben gerne selbst gestalten. Mit viel Humor und einer gehörigen Portion Schalk im Nacken, führte Christian in Teil 1 des Kabaretts sein Publikum in die Probleme der Generation 80 plus ein. Immer mit dabei auf der Bühne, ein Eierlikörchen und Kekse. Bei ihren knorrigen Sprüchen nimmt Oma Lilli kein Blatt vor den Mund, was bei den Gästen im Saal regelmäßig zu Lachsalven führt.