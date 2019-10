Wenn die Hüllen fallen

Der Fotograf Spencer Tunick ist zum Meister der Inszenierung geworden.

Dornbirn. Die Besucher wussten zunächst nicht genau, was am Abend der Ausstellungseröffnung am 4. Oktober im Flatz Museum auf sie zukommen würde. Als Spencer Tunick sagte „Normalerweise ziehen sich die Menschen aus, wenn ich da bin“, bezog er sich allerdings auf seine künstlerische fotografische Arbeit. Werke des Amerikaners sind als Sonderausstellung im Flatz und als erste Retrospektive in Österreich bis am 1. Februar 2020 zu sehen. Für die spektakulären öffentlichkeitswirksamen Kunstprojekte des 1967 geborenen Fotografen haben sich im Laufe von über 20 Jahren mehr als 100.000 Menschen ihrer Kleidung entledigt, um Teil einer „Performativen Installation“ zu werden. „Durch die Arbeit von Spencer Tunick hat die lange kunsthistorische Tradition des Aktgenres eine Erweiterung um Elemente der Landschaft, des Stilllebens und des Skulpturalen, sowie eine politisch-kritische Dimension erfahren“, informierte Kurator Gerald Matt.