Wenn die Feuerwehr mit dem Pisten-Bully kommt – "Als alle in Sicherheit waren, erholten sich die Evakuierten bei Musik an unserer Hotelbar"

Die Gäste mussten aus dem Haus am Golm evakuriert werden. ©Vorarlberg Tourismus

Dank einer perfekten Rettungskette und Gastfreundschaft konnten alle versorgt und mit einem Schlafplatz ausgestattet werden. Die Feuerwehr wurde bei so einem Einsatz vor besondere Herausforderungen gestellt.

Versöhnlicher Ausklang einer nervenaufreibenden Nacht

"Nachdem man uns informiert hatte, stellten wir natürlich unser Hotel zur Verfügung. Die Gäste kamen teilweise verfroren und sichtlich strapaziert zu uns ins Tal. Wir haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, Liegen und Liegestühle aus dem hauseigenen Hallenbad geholt und 45 Personen bei uns in Seminar- und Aufenthaltsräumen untergebracht", informiert Seraphin Tschohl vom Hotel Montafoner Hof in Tschagguns.