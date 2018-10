Wenn die Ausstellung zum Abenteuer wird

Skulpturen der Schweizerin Carolyn Heer in der Galerie im Kies.

Altach. Werner Kopf ist ein Kunstliebhaber wie es ihn heute nur noch selten gibt. Im Mai 1998, also vor zwanzig Jahren setzte er seinen Traum einer Kunstgalerie um. Nicht aber in einem Gebäude, nein Kopf wählte als Ort das familieneigene Kieswerk am Alten Rhein. Seitdem beeindruckt er in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern das Publikum zweimal jährlich mit seiner „Galerie im Kies“. Aktuell ausgestellt sind derzeit Skulpturen der in Nigeria geborenen Schweizer Künstlerin Carolyn Heer. Die 58jährige arbeitete in ihrem Leben auf verschiedensten Kontinenten und präsentierte ihre Werke neben Europa, auch schon in den USA oder China. Die Ausstellung in Altach bezeichnet sie selbst als großes Abenteuer. Die beeindruckende Naturkulisse, mit den Gegensätzen zwischen Kieswerk und altem Rhein, zwischen Arbeit und Natur ergeben für ihre Werke die perfekte Bühne. So bezeichnet sie die Umgebung als ideale Kunstbühne für alle Menschen, die sonst Scheu vor dem Besuch einer herkömmlichen Galerie zeigen.