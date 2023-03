Wenn die Antwort mit der Post kommt

Die Erstklässler der Mittelschule Rheindorf lernen die hohe Kunst des Brief- und Postkartenschreibens.

„Ich habe bereits Post von einer Schülerin aus Ludesch erhalten“, sagte Anika Hittaler (10) stolz und zeigte den Brief ihren Klassenkameraden. Die 1a und 1b-Klasse hat eine Brieffreundschaft mit der Mittelschule für globales Lernen in Ludesch ins Leben gerufen. „Den Start haben die Ludescher gemacht. Wir haben bereits geantwortet und warten nun schon gespannt, wann die nächsten Briefe wieder bei uns im Schulbriefkasten sind“, sagte Lehrerin Christine Hopfner. Das Briefeschreiben ist das Gegenstück zur schnelllebigen Kommunikation über die neuen Medien.

„Die Schüler durften sich ihren Brieffreund aussuchen. Wir haben die Namen, das Alter und die Hobbies vorgelesen und es hat sich immer sofort jemanden gefunden, der einen brieflichen Austausch machen möchte“, so Hopfner. Für die drei Lehrerinnen in Lustenau stellt das Briefeschreiben eine wunderschöne Kultur dar, die keinesfalls in Vergessenheit geraten darf. „Ich selbst sammle Postkarten und habe welche von über 30 Jahren bei mir zu Hause.“ Das Briefe- und Postkartenschreiben ist etwas Bleibendes und zählt nicht zur „Wisch und weg Kultur“.

Die Schüler der MS Rheindorf nehmen am Projekt des Briefeschreibens des W*ORT teil, welches von „double check“, dem Netzwerk für Kultur und Bildung auf zwei Jahre gefördert wird. „Bevor es ans Briefeschreiben ging, besuchten uns die Schüler der Mittelschule Rheindort im W*ORT und wir haben ihnen die Struktur eines Briefes erklärt und ein paar Tipps fürs Schreiben mit auf den Weg gegeben“, sagte Geschäftsführerin Gabi Hampson. Das W*ORT dient bei diesem Projekt als Bindeglied zwischen den beiden Schulen. „Wir haben den Kontakt zur Schule in Ludesch hergestellt“, so Hampson. Denn begonnen hat alles mit einem handgeschriebenen Brief der Leiterin aus Ludesch, Susanne Krämer-Alge, an Gabi Hampson.