Wenn die Achterbahn plötzlich rückwärts rollt

Im Europa Park staunten die Besucher nicht schlecht, als ein Wagen der "Blue Fire" plötzlich mitten in der Kurve stoppt und zurückrollt.

Da bekommen sogar eingefleischte Achterbahnfans kurz Bluthochdruck: Die Achterbahn "Blue Fire" im Europapark startet wie gewohnt mit einem Katapultstart, erreicht in 2,5 Sekunden etwa 100 km/h. In der ersten - hohen - Kurve verliert der Wagen allerdings an Geschwindigkeit, rollt rückwärts ins Starthaus.