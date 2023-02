Wenn der Zug Pause macht: Was am Abstellgleis passiert

Auch ein Zug macht mal Pause. Lokführer Stefan Traxl verrät, was passiert, wenn er seinen Dienst beendet und die Bahn am Abstellgleis ankommt.

Dann schließt er die Blende an der Frontscheibe. Wird er nicht mehr gebraucht, kommt der Zug dann aufs Abstellgleis. Doch was passiert dort?

Arbeiten bei der Remise Bludenz

Stefan Traxl (46) aus Nüziders ist seit rund 20 Jahren als Lokführer bei der ÖBB. VOL.AT begleite ihn an einem Vormittag. "Die Frühspitze sind wir abgefahren, zu der viele Fahrgäste unterwegs sind", erklärt Traxl, nachdem er mit der Bahn am Endhalt in Bludenz angekommen ist. "Jetzt für den Vormittag hat unser Zug seine Leistung erfüllt und ist jetzt für gegebene Arbeiten bei der Remise in Bludenz abgestellt."

Kommt der Zug am Ziel an, wird der Schlüssel abgezogen. ©VOL.AT/Mayer

Reinigung, Reparaturen und Co.



"Als allererstes gehen die Wagenreiniger durch", gibt der Lokführer zu verstehen. Der Zug wird gesäubert, Mülleimer werden geleert. Auch der Toilettentank wird auf dem Weg vom Bahnhof in die Remise geleert, frisches Wasser wird nachgefüllt. Dann kommen allfällige Reparaturen direkt in der Werkstatt in Bludenz.

Auch Züge machen mal Pause. ©VOL.AT/Mayer

In der Werkstatt der Remise werden allfällige Reparaturen durchgeführt. ©VOL.AT/Mayer

So geht es für den Lokführer weiter

Der Lokführer arbeitet in Schichten. Für Traxl ist der erste Teil nach der Ankunft in Bludenz erledigt: "Ich gebe guten Gewissens den Zug an meinen Kollegen weiter", gibt er zu verstehen. Eine längere Pause gibt es für den Lokführer nicht – anders als für den Zug. Für ihn geht es in diesem Fall am Nachmittag weiter mit dem Güterzug nach Buchs.

Traxl bei der Remise in Bludenz. ©VOL.AT/Mayer

self all Open preferences.

Abend und Wartung



Abends sieht es etwas anders aus, wie Stefan Traxl gegenüber VOL.AT erklärt: "Die Werkstätte ist am Abend nicht tätig. Sie ist bis 17 Uhr besetzt", verdeutlicht er. Daher wird zu später Stunde viel Wert auf die Reinigung gelegt. "Die Züge werden im ganzen Land verteilt", so Traxl. Von Wolfurt über Feldkirch bis Bludenz stehen sie dann für ihre nächsten Fahrten bereit.

Züge, die vorerst ihr Ziel erreicht haben. ©VOL.AT/Mayer

Stefan Traxl ist seit 20 Jahren Lokführer. ©VOL.AT/Mayer

Die Züge werden natürlich auch regelmäßig gewartet. Ist die Laufleistung nach einer gewissen Anzahl von Kilometern erfüllt, kommen sie zur Routineuntersuchung in die Werkstätte. "Da wird geschaut, ob alles noch in Ordnung ist", meint der Lokführer. Eigentlich läuft es ganz ählich ab, wie ein Auto-Service: Betriebsflüssigkeiten, Ölstände, Bremsen und dergleichen werden kontrolliert.

Mehr zum Thema

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.