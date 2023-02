Von Feldkirch nach Bludenz: Mit dem Lokführer auf Weg

Wie ist es, ganz vorne im Zug mitzufahren und ihn zu steuern? VOL.AT durfte Lokführer Stefan Traxl (46) auf einen Vormittag lang begleiten.

Ein High-Tech-Beruf

VOL.AT begleitete ihn auf der Fahrt von Feldkirch nach Bludenz und sprach mit ihm über seinen High-Tech-Beruf.

Das ist das Reich von Lokführer Stefan Traxl. ©VOL.AT/Mayer

Lokführer als "Bubentraum"

Der Vorarlberger erfüllte sich seinen Berufstraum: "Das war natürlich schon der Klassiker, der Bubentraum", meint er im Gespräch mit VOL.AT. Er ging bei der ÖBB in die Lehre als Maschinenschlosser. Schließlich schaffte er es zum sogenannten Triebfahrzeugführer.

Seit 20 Jahren ist der "Nüzger" Lokführer. ©VOL.AT/Mayer

"Ein schöner Beruf"

"Die Ausbildung ist speziell, das muss man sagen", gibt er zu verstehen. "Es ist nicht einfach." Mittlerweile dauert es ein Jahr, bis man für den Beruf taugt. Die Ausbildung teilt sich in Theorie und Praxis. Für Traxl hat es sich aber gelohnt: "Man kann viel am Standort hier in Bludenz machen und es ist ein schöner Beruf", erklärt er.

360-Grad: Blick in den Führerstand

"Für mich selber arbeiten"

"Mir gefällt gut, dass ich eigentlich für mich selber arbeiten kann", verdeutlicht Traxl. Alleine sitzt er am Führerstand und trifft die Entscheidungen. Damit ein Zug sich bewege, seien natürlich noch viele andere Faktoren nötig, "aber, wenn der Zug erst in Bewegung ist, bin ich am Zug", meint der "Nüzger" und schmunzelt.

Per Funk hält er Kontakt mit Fahrdienstleiter und Zuglenker. ©VOL.AT/Mayer

Güter-, Nah- und Fernverkehr

Der Beruf bei der ÖBB erfordert Schichtarbeit. Diese ist laut Traxl immer anders aufgebaut und deckt den gesamten Bereich ab: Güter-, Nah- und Fernverkehr. Meist ist an einem Tag von jedem etwas dabei. So ging es für den Lokführer am Morgen erst mit dem Doppelstock nach Hörbranz, dann mit der S-Bahn nach Bludenz und am Nachmittag mit dem Güterzug nach Buchs.

Lokführer ist heute ein High-Tech-Beruf. ©VOL.AT/Mayer

Am Pult gibt es viele Hebel, Knöpfe und Lichter. ©VOL.AT/Mayer

"Kohle schaufeln müssen wir zum Glück nicht mehr"

Zwischendurch geht es in der Pause mit der Lok ab aufs Abstellgleis. In diesem Fenster werden gegebenenfalls Reinigung und Reparaturen durchgeführt, wie Traxl erklärt. Das klassische Berufsbild hat sich geändert: "Kohle schaufeln müssen wir zum Glück nicht mehr", meint der Lokführer. Vieles sei Rechner-gesteuert, man könne kaum mehr in Mechanik und Elektronik eingreifen. Das hat aber auch Vorteile: "Wenn es ein Problem gibt, kann man's meistens mit dem Rechner lösen und sonst muss halt die Werkstätte ans Gerät", erklärt er.

Traxl ist hoch konzentriert bei der Sache – auch auf der Fahrt durch den Tunnel. ©VOL.AT/Mayer

Traxl muss auch die Monitore im Blick behalten. ©VOL.AT/Mayer

Lokführer ist heute ein spannender High-Tech-Beruf: Am Pult gibt es unterschiedliche "Werkzeuge". Einerseits den Zugfunk mit Verbindung zum Fahrdienstleiter und zum Zuglenker in Innsbruck. "Wir haben ein Fahrgastinformationssystem", zählt Traxl weiter auf. Dazu kommen verschiedene Armaturen zum Zustand des Fahrzeugs, ganz rechts gibt es einen Diagnosebildschirm, auf dem etwaige Störungen angezeigt werden.

Die Zugfahrt aus Lokführer-Sicht

ÖBB sucht Lokführer

Die ÖBB haben derzeit knapp 200 Lokführer, auch "Triebfahrzeugführer" genannt, in Vorarlberg. Darunter finden sich auch zwölf Frauen. "Heuer sind 20 Neuaufnahmen geplant", informiert Pressesprecher Christoph Gasser-Mair gegenüber VOL.AT. "Wir laden insbesondere auch Frauen ein, sich zu bewerben."

Insgesamt werden in Vorarlberg jährlich 120 neue Kolleginnen und Kollegen gesucht. Insbesondere in den "bahnspezifischen Berufen" wie eben Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter, Verschubmitarbeiter, Fahrdienstleiter, aber auch Techniker, IT-Spezialisten etc. Grund für die Personalsuche ist auch ein Generationswandel: ÖBB-weit gehen in den nächsten Jahren rund ein Fünftel der 42.000 Gesamtmitarbeiter in den Ruhestand. Für besonders stark gefragte Jobs gibt es auch attraktive Prämien. Bewerbungen sind laufend unter karriere.oebb.at möglich.