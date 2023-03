Wenn das Spielergebnis zur Nebensache wird

Die Wolfurt Walkers und die Pioneers Vorarlberg schließen sich kommenden Mittwoch im Rahmen eines Charity-Events zusammen.

Wolfurt . Nach der Brandtragödie in Lauterach steht am 15. März beim Spiel zwischen den Wolfurt Walkers und den Eishockeyprofis der Pioneers Vorarlberg einmal nicht das Spielergebnis im Vordergrund.

Ende Februar wurde eine Familie in Lauterach Opfer eines verheerenden Brandes und verlor ihr gesamtes Hab und Gut in den Flammen. Viel schlimmer aber noch, hat die Familie an diesem Tag durch den Brand nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre 8-jährige Tochter verloren. Der Wohnungsbrand und der Tod ihrer Tochter, bringt die Familie in eine wohl kaum vorstellbare Situation.

Nachdem das junge Mädchen auch Mitglied in der Inline Skating Schule der Wolfurt Walkers war, hat der Verein sofort reagiert und veranstaltet dazu am kommenden Mittwoch, 15. März ab 19 Uhr in der Hockeyarena Wolfurt ein Benefizspiel gegen den Eishockeybundesligisten aus Feldkirch. Die Profis der Pioneers Vorarlberg schlüpfen dafür in die ungewohnten Inlineskates und duellieren sich mit den Wolfurtern. Der gesamte Erlös dieses Abends kommt am Ende der Familie zugute.