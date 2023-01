Wenn der Roboter durchs Klassenzimmer saust

In der Volksschule Rheindorf dürfen sich Kinder im Roboterprogrammieren üben.

Lustenau Fein säuberlich parken die zwölf Roboter-Bienen der Volksschule Rheindorf in der Aufladestation. Der Akku ist voll. Sie sind wieder bereit, von den Kindern programmiert zu werden. „Seit acht Wochen lassen wir jede Woche das Programmieren in den Unterricht miteinfließen“, erzählt Nadine Staubmann, Klassenlehrerin der 2a-Klasse an der Volksschule Rheindorf. Waren es anfangs richtige Lego-Figuren, die zuerst zusammengebaut und dann zum Bewegen gebracht wurden, so sind es aktuell Roboter-Bienen, die sich einen Weg durch das Klassenzimmer bahnen.

Früh übt sich

„Alle Experten sind sich einige, dass bei der Entwicklung von IT-Fähigkeiten jeglicher Art nicht früh genug begonnen werden kann“, sagt Direktor Markus Purin und erklärt, weshalb schon im zarten Volksschulalter programmiert wird. In den vergangenen Wochen durften die Erst- und Zweitklässler Erfahrungen mit den Robotern sammeln. „Die Digitalisierung bietet viele Vorteile und ist ein wichtiger Teil der Zukunft dieser Generation“, sagt Purin. Er sieht, genau wie das Lehrpersonal, welche Vorteile die Kinder im Umgang mit der Technik erwerben. „Die Kinder schulen damit das logische und abstrakte Denken“, so Lehrerin Staubmann. Bei den Roboter-Bienen müssen sie genau schauen, wie viele Felder die Bienen geradeaus fahren sollen und wo sie in welche Richtung abbiegen. „Wir haben in unserer Klasse ein Einführungsspiel gemacht, bei dem ein Kind ein anderes mit verbundenen Augen durch die Klasse lotsen musste. Es wurde schnell deutlich, dass sie eine gemeinsame Sprache brauchen und klare Anweisungen geben müssen. Genau wie beim Programmieren.“

Genaues Arbeiten