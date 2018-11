Wenn der Rabbi lacht

Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg war anlässlich von Mäder trifft… im Pfarrsaal zu Gast.

Mäder Zum Abschluss der diesjährigen „Mäder trifft….“ Veranstaltungsreihe war der langjährige Wiener Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg zu Besuch im Ländle und beschrieb auf humorvolle Art, was es braucht, um ein guter Rabbiner zu sein: Einfühlungsvermögen, Menschenkenntnis und vor allem Humor.

Auf das Leben

In seinem neuen Buch „Auf das Leben“ hat Eisenberg viele solcher Witze gesammelt und setzt sie ein, um den jüdischen Humor, aber auch eine spezifisch jüdische Haltung zum Leben zu beschreiben. Mit seiner humorvollen Art gelang es dem Rabbiner auch in Mäder schnell die Gäste in seinen Bann zu ziehen und mit zahlreichen Beispielen erklärte er auch die Bedeutung der jüdischen Feiertage und wann es auch den Gläubigsten gestattet ist, unter bestimmten Umständen ausnahmsweise am Sabbat ein Taxi zu nehmen.

Oberrabbiner kennen die Ausnahmen

Eisenberg erklärte dazu auch, dass Humor im Judentum einen fixen Stellenwert hat – egal ob es um Religion, die tragische Geschichte, Politik, Familie oder den ganz normalen Alltag geht. Auf die Frage, was den der Unterschied bei den Rabbinern ist: „Die Rabbiner müssen die Regeln kennen, der Oberrabbiner auch die Ausnahmen“, so Eisenberg. Im Anschluss lud Hanno Loewy. Direktor des Jüdischen Museums von Hohenems zu einer Diskussionsrunde und auch hier konnte der Oberrabbiner aus Wien auf humorvolle Weise einen Einblick in die Weisheiten des Judentum geben.

Über 2.000 Besucher