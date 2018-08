Wenn der Kinderwagen zu Hitze-Falle wird

Viele besorgte Eltern wollen derzeit ihre Babys vor Hitze und Sonne mit Tüchern vor den Kinderwägen schützen. Was sie nicht ahnen: Hier entwickeln sich Temperaturen, wie in einer Sauna. Das kann zur tödlichen Falle für die Kleinen werden.

Dr. Martin Karsten erklärt…

…warum die Hitze für Kleinkinder so gefährlich ist: “Säuglinge können nicht am ganzen Körper schwitzen. Nur am Kopf, sonst haben sie noch keine Schweißdrüsen und darum wird eben schnell die Körperkerntemperatur, gerade im ersten Lebensjahr, erhöht. Kinder könne also ganz schnell Fieber bekommen wenn sie jetzt zu sehr an der Sonne sind.”