Wenn der Heustall zum Sitzungszimmer wird

Der Winkelhof war Austragungsort der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Klostertaler Bauerntafel.

Ein Sitzungszimmer der besonderen Art wählte Obfrau Saskia Dünser für die diesjährige Jahreshauptversammlung der Klostertaler Bauerntafel. Sie lud in das liebevoll dekorierte Nebengebäude des Winkelhofes der Familie Tuttner. Am Beginn der Versammlung stellte Martina Moll-Tuttner ihren Betrieb in einem kurzen Statement vor. Obfrau Saskia Dünser konnte auf ein gutes Vereinsjahr zurückblicken. 45 Mitglieder bilden die Klostertaler Bauerntafel die sich mit der Vermarktung von regionalen Produkten beschäftigt. Neben dem im Herbst installierten und gerne angenommenen Selbstbedienungskühlschrank in Bings bilden „Auf dem Land zu Gast“, Erntedank- und Klostertalmarkt in Bludenz, Gastronomiemesse VO:DO in Lech und Adventmärkte eine gute Möglichkeit die regionalen Produkte zu verkaufen. Die Klostertaler Bauerntafel als Catering ist immer wieder ein gern gesehener Partner bei privaten und öffentlichen Feiern. Bei den Projekten „Auf dem Land zu Gast“ und die Genussrallyes durch das Tal werden auf den teilnehmenden Höfen und Gastbetrieben die köstlichen regionalen Produkte aufgewertet in den verschiedensten Speisen den Teilnehmern nähergebracht. Kürzlich konnten sich Gäste aus nah und fern von den Klostertaler Produkten beim Hoffest auf dem Mottnerhof überzeugen.