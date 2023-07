Wenn der digitale Schnuller ruft

Lehrerinnen am SPZ klären ihre Schüler über die Folgen von einer erhöhten Mediennutzung auf.

Lustenau Was macht das eigentlich mit einem, wenn man zu viel vor dem Tablet oder dem Handy sitzt? Die Lehrerinnen am Sonderpädagogischen Zentrum in Lustenau (SPZ) haben mit ihren Schülern diese Frage erarbeitet und genau hingehört, was die Kinder und Jugendlichen erzählten. „Es war sehr spannend, was sie uns geantwortet haben und hat für uns vieles bestätigt“, sagte Lehrerin Simone Merten von der Kolibri-Klasse. Mit Klassenlehrerin Susanne Nardin hat sie gemeinsam mit den fünf Schülern der Kolibri-Klasse eine eigene Ausstellung zum digitalen Schnuller gemacht und dabei die Kinder lebensgroß in Pappmaschee nachgebaut. Diese kann nun in der Aula des SPZ betrachtet werden.

Kinder zu früh vor Tablet und Smartphone

„Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass Kinder und Babys, die mit dem Tablet oder dem Smartphone „ruhiggestellt“ werden, soziale Entwicklungsstörungen aufweisen können“, so Merten. Hat ein Kind geweint, wurde es früher mit dem Schnuller beruhigt. „Heute kommt immer mehr das Handy als digitaler Schnuller zum Einsatz“, so Merten. Die Kinder zeigen mit der Zeit ähnliche Symptome wie Autisten. Sie haben wenig Blickkontakt und kaum soziale Motivation, mit dem Gegenüber in Kontakt zu treten. Auch die Schüler vom SPZ erzählten im Zuge des Workshops an ihrer Schule, dass ihnen bei längerem Medienkonsum die Augen brennen, der Rücken schmerzt, sie lustlos sind, Kopfschmerzen erhalten und keine Lust haben rauszugehen. In Form von Rollenspielen wurde den Kindern bewusst, dass ein zu viel an digitalen Medien, sie in ihrer Freizeitgestaltung sehr einschränkt.

Alternativen erarbeitet