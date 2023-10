Wenn das Pferd Eis essen geht

Am Bundesgymnasium Lustenau wird selbstbestimmtes Lernen groß gehalten. Seit diesem Schuljahr gibt es dafür ein eigenes Unterrichtsfach.

„Heute stellen die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Mikro-Abenteuer vor. Dafür haben sie sich etwas ausgedacht, dass sie selbst umsetzen konnten. Jede Gruppe präsentiert kurz ihr Abenteuer vor allen“, sagte Professorin Veronika Bohle. Und schon gings los. Während die einen per Münzwurf losten, ob sie nach links oder rechts gehen und dabei ihre Beobachtungen festhielten, spazierten andere mit einem Pferd zu Marmels Hofeis. „Das war eine schöne Erfahrung. Ein Mädchen aus unserer Gruppe reitet am Riedmannhof und durfte sich für unser Mikro-Abenteuer ein Pferd ausleihen und so sind wir mit ihm zu Marmels Hofeis spaziert und haben dort ein Eis gegessen“, so Schülerin Anna Lusser.

„Bei ZOL geht es darum aktiv etwas zu machen, sich hier aufzuhalten und etwas zu erleben und es stärkt unsere Schulgemeinschaft“, erklärte Schülerin Anna Lusser. „Man muss nicht weit wegfahren, um etwas zu erleben“, so die Schülerin. Sie war in der Gruppe mit dem Pferd und fand diese Aufgabe, die sie in ZOL erhalten haben, cool. Die Schüler trafen sich zum Kochen, Backen und gemeinsam Zeit verbringen, gingen Müllsammeln, sammelten Spenden für das Tierheim oder organisierten sich einen Grillplatz am Wiesenrain und grillten am Feuer Marshmallows. Für die Präsentation gaben die einen Einblicke mit Fotos oder Videos, die anderen erzählten von dem Erlebten. „Die Schüler dürfen selbst in der Gruppe entscheiden, was sie machen wollen und wie sie es umsetzen“, so Professorin Maya Schelch. Nach den Präsentationen ging es wieder an die Arbeit. Die Professoren Nadine Fink, Caroline Gaisberger, Andrea Nussbaumer, Lisa-Marie Gabriel, Maya Schelch, Veronika Bohle, Lukas Wüstner, Elodie Trovalet, Tanja Jenny-Diem und Direktorin Carmen Timmerer haben sich noch einiges für die Schüler ausgedacht. Das nächste Abenteuer kann beginnen. Bvs