Wenn das Grün verschwindet...

Die Initiative „Essbare Stadt“ verwandelt ungenutzte, öffentliche Flächen in essbare und blühende Orte.

DORNBIRN Eine Welt ohne Vogelgezwitscher, Bienensummen und farbige Kleckse in Form von Blumen am Straßenrand, ist für das zehnköpfige Team rund um Thomas Mathis nicht vorstellbar. Um der Natur etwas zurückgeben zu können, den Bewohnern der Stadt oder den Besuchern der Plätze Lebensqualität zu schenken, startete diesen Oktober das Projekt. Das Ziel; die Bevölkerung aktiv miteinbinden und den Kindern den Umgang mit den Pflanzen und der Gartenarbeit beizubringen. „Die Beete sollen Orte sein, bei denen die Kinder den Kontakt mit der Natur bekommen und ihre Hände in die Erde stecken können“, erklärt Stefanie Rüscher, Mitgründerin der Initiative. „Sie sollen die Jahreszeiten und die Naturkreisläufe miterleben.“ Genutzt, bepflanzt und geerntet sollen die Beete von einzelnen Nachbarn, Gemeinschaften, Initiativen und Organisationen werden.