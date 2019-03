Wenn das Glück abrupt zu Ende geht

Rainer Juriatti liest aus seinem neusten Buch

Göfis. Einen nachdenklichen bisweilen berührenden Abend verbrachten die Besucher des Göfner Bugo. Autor Rainer Juriatti war geladen und er las aus seiner Erzählung „Die Abwesenheit des Glücks“. Das Werk, dass stark autobiographische Züge trägt, erzählt von einem Vater der Briefe an seinen bereits während der Schwangerschaft verstorbenen Sohn Pablo schreibt und dem sogenannten „Sternenkind“, damit eine Lebensgeschichte gibt, die er nie gehabt hat. Sprachkünstler Juriatti erzeugt mit seinen Worten und seiner angenehm wohlklingenden Stimme eine mitunter melancholisch-spannende Atmosphäre, ohne aber bedrückend zu wirken. Ein kurzer Auszug: „Du holst sein Bild vom Schrank und stellst es auf den Ofen. Dann setzt du dich an den Tisch und beschließt, ihm einen Brief zu schreiben. Du erzählst ihm sein Leben. Es ist sein Tag, seit 22 Jahren, der 26 April wird immer sein Tag bleiben. Kinder wie ihn nennt man Sternenkinder. Er ist eines deiner fünf.“