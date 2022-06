Wenn Chorgesang das Herz erfreut

Furioser Auftritt des Männer- und Frauenchors MFC Frastanz nach pandemiebedingter Pause

In seiner Begrüßung brachte Obmann Michael Tiefenthaler große Freude zum Ausdruck, nach drei Jahren endlich wieder ein Jahreskonzert zum Besten zu geben. Mit neuer Chorkleidung unter der Leitung von Interimschorleiterin Gabriele Hronek hatte der Chor seit Anfang April ein Programm einstudiert, das mit Spannung erwartet wurde.

Im folgenden Abschnitt gab der Männer und Frauenchor drei für Chor arrangierte Stücke aus drei verschiedenen Erdteilen zum Besten, begonnen beim Abend- und Sterbelied „Abide with me“ vom Briten William Henry Monk über den Indianer-Song „Evening Rise“ bis hin zum Seemannslied „The Wellerman“ aus Neuseeland. Ihre Heimatverbundenheit brachte der Chor später mit „Is scho still um an See“ und „O Hoamatle“ zum Ausdruck.