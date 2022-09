Wie Brücken Tugenden ausdrücken

„Fünf-Brücken-Spaziergang“ in Feldkirch: Verbindende Elemente und Vorsätze betont

1856 wurde das Jesuitenkolleg „Stella Matutina“ gegründet, in dessen Gebäude seit 1977 das Vorarlberger Landeskonservatorium beherbergt ist. An diesem Ort der Geschichte vorbei, wurde der Streifzug zur modernen Reichenfeldbrücke fortgesetzt. „Schwingend leicht und zum Drüberhuschen“ führe diese von dem Mut zum Neuen und Kreativen zurück zur „Alten Stadt“ innerhalb der ursprünglichen Stadtmauern.

Die Montfortbrücke wurde 1975 eingeweiht und ist heute die zentrale Verkehrsachse in Richtung Liechtenstein. Stabil, nützlich, vielbefahren, geht es zum Landesgericht und zum Finanzgebäude im Jugendstilviertel von Feldkirch und weiter nach Tisis. Passend zum Landesgericht, wurde hier die Tugend der Gerechtigkeit in Erinnerung gerufen. „Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt“, wurde aus dem Lukasevangelium zitiert und aus Bahá´u´lláhs „Verborgenen Worten“ ertönte „Von allem das Meistgeliebte ist Mir die Gerechtigkeit. Wende dich nicht ab von ihr“.

Über die Gilmstraße wurde der Spaziergang zur Heilgkreuzbrücke fortgesetzt, die einst auf der einzigen Handelsroute von Feldkirch nach Liechtenstein und in die Schweiz lag. Hier wurde der Vorsatz der Einheit betont: „Ein Glaube, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles in allem ist“, wurde passend aus Epheser in der Bibel zitiert.

Wie romantisch es im geschichtsreichen Stadtteil Heiligkreuz sein kann, wurde gleich nebenan mit Blick auf einen idyllischen Garten an der Ill „Im Kehr“ entdeckt.