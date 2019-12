Wenn Blechbläser Weihnachtslieder „singen“.

Das „Austrian Brass Consort“ begeisterte mit seinem Adventkonzert im Oberdorf.

Dornbirn. Für viele Gänsehautmomente aber auch den ein oder anderen Überraschungsmoment sorgte das „Austrian Brass Consort“ am Sonntag in der Pfarrkirche St. Sebastian in Dornbirn-Oberdorf. Mit weihnachtlichen Liedern stimmte das junge Ensemble auf das Fest der Feste ein. Das Besondere daran: Statt ihre Stimmen erklingen zu lassen, bliesen die Musikstudierenden in ihre Blechblasinstrumente. Das junge Blechbläserensemble „Austrian Brass Consort“ setzt große Chorwerke als Musikstücke ohne Gesang um – und das mit großem Erfolg.