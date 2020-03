Wenn aus Verzweiflung Hoffnung wird

Armut ist meist nicht auf den ersten Blick sichtbar und gerade Eltern tun alles dafür, dass gerade ihre Kinder die Geldnot in der Familie nicht spüren sollen. Wenn nichts mehr geht, suchen sie Hilfe in der Beratungsstelle Existenz & Wohnen.

Kinderarmut ist auf den ersten Blick nicht immer gleich sichtbar, weil Eltern alles daransetzen, dass wenigstens die Kinder die Not nicht so spüren müssen. Fast jedes fünfte Kind lebt in Österreich in prekären Verhältnissen, in Vorarlberg sind das über 8.000 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Kinder, die in Armut aufwachsen, haben weniger Chancen auf eine gute Bildung und in Folge dessen auch weniger Chancen auf eine gut bezahlte Arbeitsstelle. „Alle Kinder sollen in unserem Land faire Chancen bekommen“, so Caritasdirektor Walter Schmolly. „Jedes Kind, das in Vorarlberg in Armut aufwachsen muss, ist ein Kind zu viel. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Kinder ausgeschlossen werden.“