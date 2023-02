Wenn auf Betroffenheit Taten folgen

Die HTL Dornbirn hat spontan eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer ins Leben gerufen.

Dornbirn. Bei einem der verheerendsten Beben in der Region seit Jahrzehnten sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet mehrere tausend Menschen ums Leben gekommen. In der Südtürkei und in Nordsyrien wurden zudem unzählige Menschen verletzt, als tausende Gebäude einstürzten. Die Erdbeben haben nach UN-Angaben auch Menschen getroffen, die ohnehin schon schutzlos unter desaströsen Bedingungen lebten. Auch die Schülerinnen und Schüler der HTL Dornbirn zeigen sich angesichts der Lage sehr betroffen und wollten deshalb ganz spontan auch einen kleinen Beitrag leisten und helfen.

In einer einzigen Pause wurden fast 500 Euro gesammelt und weil das Echo schulintern so positiv war, hat sich die Klasse mit Hilfe weiterer engagierter Mitschüler entschlossen, auch in den nächsten Tagen noch selbstgebackenen Kuchen zu verkaufen, um mit einer Spende an das Rote Kreuz die Erdbebenopfer zu unterstützen.