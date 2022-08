"Weniger reden, mehr machen!"

Clarissa Steurer: Mit Modedesign kommt man im Ländle nicht sehr weit, da muss man schon soweit sein, zu sagen: Okay, irgendwann lebe ich dann mal in London oder New York. Ich habe mich dann anstelle von Design ins Produktmanagement vertieft und in verschiedenen internationalen Firmen gearbeitet. Beruflich bin ich dadurch viel herumgekommen, etwa China, Litauen oder Bulgarien. Ich hatte meine Homebase aber immer im Ländle. Ich habe es als Kind schon sehr geschätzt, wie schön wir hier leben und war immer schon sehr dankbar dafür. Natürlich gibt es auch Dinge, die mich in Vorarlberg nerven, etwa wie engstirnig und kleinbürgerlich manche Leute hier sind. Aber was die Landschaft und die Lebensqualität angeht, ist das Ländle schon etwas ganz Besonderes. Und das inspiriert mich auch in meiner Arbeit.