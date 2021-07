Weniger Innenstadtverkehr in der Festspielzeit

Bregenz (BRK) – Geht es nach dem Willen der Stadtverantwortlichen, soll die Bregenzer Innenstadt während der Festspielzeit möglichst verkehrsberuhigt sein.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Stadtratssitzung am 6. Juli berichtete, soll in der genannten Zeit die Einfahrt in die beiden Straßen an den Kreuzungspunkten Römerstraße/Montfortstraße und Kirchstraße/Thalbachgasse verboten sein. Untermauert wird das durch halbseitige physische Barrieren wie z. B. Scherengitter.