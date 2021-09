Weniger Besucher in Feldkircher Freibädern

Nach einem eher nassen Sommer zogen auch das Waldbad Gisingen und das Schwimmbad in der Felsenau eine durchwachsene Bilanz.

Feldkirch . Im Juni war es tropisch heiß, der Rest des Sommers war eher nass als sonnig und dementsprechend hat sich das auch in den Feldkircher Freibädern bemerkbar gemacht. Sowohl das Erlebnisbad in Gisingen wie auch das Schwimmbad in der Felsenau verzeichnen einen erheblichen Besucherrückgang.

Neben der Corona Situation hat sich dabei vor allem das schlechte Wetter über den Sommer in den beiden Feldkircher Freibädern bemerkbar gemacht. So zählt das Waldbad in Gisingen rund 58.500 Besucher und somit um knapp 23 Prozent weniger Badegäste als im Vorjahr. Auch im Freibad Felsenau begann der Sommer sehr gut und fiel dann buchstäblich ins Wasser. Mit 23.000 Badefreunden nutzten rund 16 Prozent weniger Besucher als im Vorjahr die Abkühlung in der Felsenau.