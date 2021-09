Weniger Badegäste in den Freibädern

Mit Ferienende endet am kommenden Wochenende in den meisten Freibädern auch die diesjährige Badesaison.

Die Badesaison 2021 im größten Freibad Westösterreichs, den Rheinauen in Hohenems, wird dabei mit rund 72.000 Besuchern als die zweitschlechteste Saison seit der Eröffnung im Jahr 1977 eingehen. Dabei war der Start im Juni noch durchschnittlich gut besucht, aber die Monate Juli und August mit jeweils knapp 20.000 Besuchern lagen dann um rund 30 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. „Der September ist zwar noch spätsommerlich schön, aber die niedrigen Temperaturen in der Nacht und bis Mittag lassen nur noch wenige Besucher ins Freibad kommen“, so Rheinauen-Geschäftsführer Ewald Petritsch.

Im Dornbirner Waldbad in der Enz blickt man ebenfalls auf einen guten Saisonstart im Juni zurück. „Allerdings fehlte nachher eine Schönwetterperiode in einem der Hauptmonate Juli oder August. Die Besucherzahlen in diesen beiden Monaten lagen dabei deutlich hinter den letztjährigen Zahlen“, so Geschäftsführer Herbert Kaufmann. Rund 45.000 Badegäste besuchten in diesem Sommer die Enz, was ein minus von 30 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt bedeutet. Dazu erforderte die Corona Situation auch im Dornbirner Waldbad durch den 3G Check einen personellen Mehraufwand, „ansonsten war diesbezüglich der Einfluss überschaubar“, gibt Kaufmann an. MIMA