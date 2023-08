Weniger Aufträge, fehlende Arbeitskräfte und Lösungswege

Blick auf die schwarz-grüne Koalition

"In der schwarz-grünen Koalition wurde trotz Auffassungsunterschieden bedeutende Arbeit geleistet. Das wird leider viel zu oft geringgeschätzt. Man soll nicht übersehen, wir leben schon seit drei Jahren im Krisenmodus", betont Kopf. "Die Koalition hat neben all den anderen Dingen, die getan werden mussten, gute Arbeit gemacht. Dass es dabei natürlich einige Auffassungsunterschiede gibt – auch von meiner Seite – ist bekannt. Aber die tragen wir einfach aus, diskutieren es aus und kommen immer wieder ein Stückchen weiter."

Wirtschaftliche Herausforderungen und Inflationsbekämpfung

"Fast jedes zweite Unternehmen erwartet sinkende Aufträge und auch bei Investitionen sehen wir Zurückhaltung. Es braucht nun also dringend eine Reihe von Maßnahmen, die die Wirtschaft unterstützen, gegen den Arbeitskräftemangel wirken und so Betrieben wieder bessere Planung ermöglichen", schrieb Kopf auf seiner Facebook-Seite am 11. August. Diese Sorge teilt er auch im Interview, in dem er betont: "Die aktuellen Zahlen des Wirtschaftsbarometers lassen die selbstständigen Unternehmen Alarm schlagen."