Weniger Aufträge, fehlende Arbeitskräfte und Lösungswege

Wochenstart mit Karlheinz Kopf: Am Montag ist der Vorarlberger ÖVP-Mandatar zu Gast im „Vorarlberg LIVE“-Studio.

Kopf ist ehemaliger ÖVP-Klubobmann, Wirtschaftsbund-Generalsekretär, zweiter Nationalratspräsident und aktuell Generalsekretär der Wirtschaftskammer und sitzt seit Herbst 1994 durchgehen im Nationalrat. Bereits zu Jahresbeginn hat der 66-Jährige angekündigt, sich zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Jahr 2024 aus der Politik zurückziehen. Im Gespräch mit Moderatorin Birgit Entner-Gerhold blickt Kopf deshalb auch auf seine vergangenen 30 Jahre in der Bundespolitik zurück, ebenso wie auf die Zusammenarbeit der schwarz-grünen Koalition. Das Thema der Inflationsbekämpfung und etwaige Sorgen um den Wirtschaftsstandort werden weitere Gesprächsinhalte sein, denn die aktuellen Zahlen des Wirtschaftsbarometers, die regelmäßig von der Österreichischen Wirtschaftskammer erhoben werden, lassen den selbstständigen Unternehmen Alarm schlagen: „Fast jedes zweite Unternehmen erwartet sinkende Aufträge und auch bei Investitionen sehen wir Zurückhaltung. Es braucht nun also dringend eine Reihe von Maßnahmen, die die Wirtschaft unterstützen, gegen den Arbeitskräftemangel wirken und so Betrieben wieder bessere Planung ermöglichen“, schreibt Kopf auf seiner Facebook-Seite am 11. August. Am Montag ist der ÖVP-Mandatar zum ausführlichen Interview in „Vorarlberg LIVE“ zu Gast.