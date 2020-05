Wendler-Ex verliebt in einen 22-Jährigen?

Claudia Norberg nimmt an der Dating-Show "Match! Promis auf Datingkurs" teil. Der 22-jährige Personal Trainer Daniel scheint es ihr besonders angetan zu haben.

Claudia Norberg ist auf der Suche nach dem richtigen Mann an ihrer Seite.

Dafür nimmt sie an der RTL 2-Datingshow "Match! Promis auf Datingkurs" teil. Dort lernt sie verschiedene Männer kennen, die vorher eine Dating-Expertin für sie auserwählt hat. Claudia betont dabei immer wieder, dass sie einen Mann finden möchte, der in ihrem Alter ist. Doch die Dating-Expertin interpretiert es so, dass Claudia sich nicht gut genug für junge Männer fühlt und setzt ihr einen jungen Dating-Partner nach dem anderen vor - wahrscheinlich, um Claudia umzustimmen.