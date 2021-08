Wem gehört dieses Kinderfahrrad?

Ein 38-Jähriger wurde am Sonntag mit einem offenbar gestohlenen Kinderfahrrad aufgegriffen, bislang konnte allerdings kein Geschädigter ermittelt werden.

Gegen 12.20 Uhr wurde in Dornbirn bei der Bushaltestelle "Heinzenbeer" ein 38-jähriger Mann kontrolliert, der ein Kinderfahrrad der Marke KTM mit sich führte. Auf Nachfrage über die Herkunft des Fahrrades gab der Mann an, das Rad im Bereich der Straße Oberer Gleggenweg (Nähe Höchsterstraße in Ried) gestohlen zu haben. Bislang konnte allerdings kein Geschädigter ermittelt werden.