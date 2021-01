Weltweit Kontakte knüpfen

Am 26. Jänner bietet das aha eine Online-Infostunde zu Workaway an.

Seine Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt kennenlernen: Für viele Jugendliche ist ein Auslandsaufenthalt eine Option. Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden via Zoom.

Am Dienstag, 26. Jänner, um 19 Uhr, gibt es alle Infos zu Workaway. Auf der internationalen Plattform finden Reiselustige zahlreiche Möglichkeiten in 170 Ländern gegen freie Unterkunft und Verpflegung mitzuhelfen. Raphaela hat auf Workaway gesucht und eine australische Familie in der Nähe von Brisbane gefunden, die sie vier Wochen lang auf ihrer kleinen Pferdefarm und im Haushalt unterstützt hat. Sie erklärt, wie Workaway funktioniert und was sie alles in Australien erlebt hat.