Weltweit in fremde Kulturen eintauchen

Bei der aha-Auslandsmesse „welt weit weg“ am 17. Jänner 2020 im WIFI Dornbirn stellen Organisationen ihre Auslandsprogramme vor und auslandserprobte Jugendliche erzählen von ihren Erfahrungen.

Neben den Organisationen sind am 17. Jänner auch junge Menschen vor Ort, die bereits Erfahrungen im Ausland gesammelt haben und von ihren Erlebnissen erzählen. Angehende WeltenbummlerInnen bekommen von ihnen Insider-Tipps für den Aufbruch in ferne Welten. Hannah wird von einem freiwilligen Einsatz in Peru erzählen, Florian von seinem ESK-Freiwilligendienst in Frankreich und Klemens von seinem Auslandssemester in Minneapolis. Von ihren weltweiten Reise- und Joberfahrungen berichten außerdem Lena, Saskia, Verena und Hannah Sidonie. Weitere Infos unter www.aha.or.at/welt-weit-weg.