Weltweit höchste Auszeichnung für Götzner Mehrkampfmeeting

In Yokohama (JPN) wurde von IAAF-Präsident Lord Sebastian Coe die Verleihung der „IAAF World Athletics Heritage Plaque“ an das Hypomeeting Götzis verkündet.

Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung während 45 Jahren Hypomeeting Götzis an alle Sponsoren, Förderer und Gönner, an die Medienschaffenden, an all die unzähligen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer für das ungebrochene Engagement und last but not least an die Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer aus 64 Nationen weltweit, welche mit ihren Leistungen in der Königsdisziplin der Leichtathletik das Hypomeeting Götzis zu dem gemacht haben, was es heute ist – zum Mekka der Mehrkämpfer !