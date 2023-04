Welturaufführung in der Kobler Dorf-Mitte

"Swingwerk" und Sänger Peter John Farrowski begeisterten bei der Konzert-Premiere von "Kultur Koblach".

Al Jarreau war Zeit seines Lebens (1940 bis 2017) dem Jazz, dem R'n'B sowie dem Pop verschrieben, seine Songs kennt wohl jeder Radiohörer und Musikgenießer. Die bekanntesten Nummern wurden nun eigens für "Swingwerk" neu arrangiert, und zwar vom renommierten deutschen Komponisten und Musiker Matthias Bublath. Damit gab es für die Gäste in der Dorf-Mitte Welturaufführungen von "We are in this Love together" ebenso wie von "Our Love" und "Mornin'" zu erleben. Dargeboten wurden sie in stimmungsvoller und mitreißender Art vom international tätigen Solisten Peter John Farrowski, der sicht- und hörbar mit der "Swingwerk" auf musikalischer und freundschaftlicher Basis harmonierte. Ein Erlebnis, das mit Standing Ovations und einem swingend-tanzenden und bestens gelaunten Publikum gewürdigt wurde. VN-TK