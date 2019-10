Weltspartag: Wie sinnvoll ist sparen, Herr Hopfner?

Anlässlich der Weltsparwoche spricht Bankensprecher Wilfried Hopfner über die Sinnhaftigkeit des Sparens in Zeiten des Negativzinses.

Seit über 90 Jahren feiert man in Österreich den Weltspartag und die Weltsparwoche . Doch rentiert sich dies noch in Zeiten von niedrigen Zinsen? Wilfried Hopfner, Bankensprecher für Vorarlberg ist davon überzeugt.

Im Talk mit VOL.AT TV spricht er über die Sinnhaftigkeit des Sparens, ob Vorarlberger noch sparen können und wie man mit Negativzinsen umgeht. Immerhin droht in Österreich nicht, was in anderen europäischen Ländern bereits Thema ist: Der OGH entschied gegen Negativzinsen auf Sparanlagen von Privatkunden.