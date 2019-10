Weltspartag: Fast keine Zinsen mehr, aber teils satte Spesen

Am 31. Oktober findet wieder der "Weltspartag" statt. Für täglich fällige Sparbücher gibt es praktisch keine Zinsen mehr. Lediglich Online-Sparkonten bringen noch etwas, bei zwei Anbietern vorübergehend für Neukunden bis zu rund 1,4 Prozent, zeigt ein Vergleich der Arbeiterkammer. Die AK warnt davor, dass auch bei Sparbüchern Spesen drohen können, die unterm Strich zu einem Minusgeschäft führen.

Für Sparbücher dürfen die Banken keine Negativzinsen verlangen, erinnert die AK. Da aber die Spesen bei Sparbüchern teils beträchtlich seien, könnten Sparkonten zu einem Minusgeschäft werden, wird gewarnt. Sechs von 14 Banken würden bei der Schließung eines täglich fälligen Sparbuches keine Spesen verlangen, aber acht Banken zwischen 3,20 Euro (Banken Burgenland) und sieben Euro (Hypo Tirol). Die BKS (6,35 Euro) verrechne zusätzlich 1,28 Euro Kontoführungsgebühr pro Quartal. Kosten-Transparenz sei in dem Bereich leider keine Selbstverständlichkeit, ergebe ein Check der Banken-Websites.

Auch bei gebundenen Sparbüchern seien die Zinsen "am Sand", so die AK am Dienstag. Bei 33 Banken liegen die Zinsen für Kapitalsparbücher auf zwölf Monate demnach im Durchschnitt bei 0,2 Prozent, für 36 Monate bei 0,5 und für 60 Monate bei 0,7 Prozent. Die Spanne für eine 12-Monats-Bindung betrage 0,05 bis 0,8 Prozent, für 36 Monate Bindung 0,125 bis 1 Prozent, für 60 Monate Bindung 0,2 bis 1,01 Prozent.