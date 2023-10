Weltspartag in der Sparkasse Bludenz

Bludenz. Seit 98 Jahren gibt es ihn, den Weltspartag. Das Fest des Sparens und des Geldanlegens wird heuer vom 27. bis 31. Oktober gefeiert.

Auch dieses Jahr hat sich die Sparkasse dazu entschieden, die Weltsparwoche auf 3 Tage zu beschränken. In diesen Tagen bleibt jedoch ausreichend Zeit, das Sparkässile zu leeren und sich über interessante Spar- und Anlageformen zu informieren.

Neu und stark nachgefragt ist seit seiner Einführung das Generationendepot. Das ist ein Wertpapier-Depot, auf dem eine volljährige Inhaber:in für eine begünstigte Person Geld veranlagen kann, zum Beispiel für ein minderjähriges Enkelkind. Diese begünstigte Person kann dann ab einem bestimmten Zeitpunkt über die Wertpapiere am Depot verfügen.

Auch alternatives Sparen wird stark nachgefragt. Besonders „in“ sind Investments in ökologische Fonds, die bereits ab 50 Euro im Monat abgeschlossen werden können.

Auch zu den diesjährigen Weltspartagen hat sich die Sparkasse einiges einfallen lassen. Beim #glaubanmorgen Sparefroh Malbewerb können Kinder Tiere am Bauernhof zeichnen. Als kleines Danke fürs Mitmachen gibt’s ein tolles Sparefroh-Windrad. Unter allen Teilnehmenden werden 9 Monopoly-Spiele „Mein Bauernhof“ und als Hauptpreis ein Reitabenteuer in Brand verlost. Zusätzlich wird eine Gewinner:in sein Bild im Bürgermeisterzimmer im Rathaus in Bludenz ausstellen dürfen.