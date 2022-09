Weltschönster Friseursalon in Lustenau

Der Lustenauer Friseurbetrieb Team Egger wurde in Paris zum weltschönsten Friseurgeschäft ausgezeichnet.

Lustenau Man muss nicht nach New York, Shanghai oder Dubai reisen, um im schönsten Friseursalon der Welt behandelt zu werden. In Lustenau bei Team Egger dürfen sich Inhaber Marcel Egger und seine Angestellten über die Auszeichnung „Best Salon Design Award 2022“ freuen. Der Lustenauer Salon hat sich gegen Friseursalons aus der ganzen Welt durchgesetzt und überzeugte die Jury mit seiner einzigartigen Architektur.

Große Freude

„Wir sind für ein Jahr der schönste Salon auf der ganzen Welt“, erzählt Inhaber Marcel Egger stolz. Er ist noch immer ganz überwältigt von dieser internationalen Auszeichnung, die er mit seinem Salon vor knapp zwei Wochen in Paris erhalten hat. Der „Best Salon Design Award“ findet jährlich statt. Team Egger hat zum ersten Mal mitgemacht und die Bilder vom Friseurgeschäft in Lustenau eingereicht. „Aus der ganzen Welt werden Fotos und Konzepte zum internationalen Wettbewerb eingereicht. Das sind sicher hunderte verschiedenste Designs, die meisten von Architekten“, so Egger. Umso stolzer ist er, dass sich sein Betrieb, den er allein designt hat, gegen Salons großer Architekten durchgesetzt hat.

Rundes harmonisches Design

Egger hat einen Blick fürs Ästhetische. Das hat er bei dem Bau seines Salons vor sechs Jahren bewiesen. „Ich designe gerne und deshalb war es für mich klar, die Pläne in Eigenregie zu machen“, erklärt der Friseurmeister und gelernte Berufsfotograf. Orientiert hat er sich an Feng Shui, dem „Goldenen Schnitt“ sowie der Harmonielehre. „Harmonie wird bei uns großgeschrieben“, so Egger. Das bestätigen auch die Angestellten. „Ich arbeite schon seit acht Jahren hier und fühle mich sehr wohl“, sagt Friseurin Ramona Steurer (30). Das Friseurgeschäft ist rund gehalten. In der Mitte befindet sich ein überdimensionaler Lichtpilz, in dem sich das bunte Licht harmonisch bewegt. „Das wirkt sich beruhigend für die Kunden aus“, erklärt Friseurin Nikola Egger (21). Und auch sonst besticht der Salon durch viele Eigenheiten, die ausschlaggebend bei der Auszeichnung waren.

Stolze Kunden und Mitarbeiterinnen