Weltrotkreuztag: 900.000 freiwillige Einsatzstunden

Weltrotkreuztag: Landeshauptmann Wallner, Landesrat Gantner und Landesrätin Rüscher danken für die engagierte Arbeit der Rettungskräfte in Vorarlberg.

Anlässlich des Weltrotkreuztages heute Samstag, 8. Mai, besuchten Sicherheitslandesrat Christian Gantner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher Dienst- und Einsatzstellen des Roten Kreuzes, um den Mitarbeitenden ein symbolisches Dankeschön zu überbringen und ihre Wertschätzung für deren engagierte Arbeit auszusprechen. In ausführlichen Gesprächen in der Rotkreuz-Abteilung Bregenz mit Kommandant Philipp Bachmann und Dienststellenleiter Andreas Judex sowie im Impf- und Testzentrum Dornbirn mit Rotkreuz-Geschäftsführerin Janine Gozzi und Bereichsleiter Daniel Peter informierten sich die Regierungsmitglieder über aktuelle Themen in Rettungswesen und Impfprogramm.