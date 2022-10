Weltmusik zum Staatsfeiertag

Bludenz. Am österreichischen Nationalfeiertag wird in Bludenz die Vielfalt der Kulturen gefeiert.

Bludenz. Am Mittwoch, den 26. Oktober wird am Vorplatz der Remise Bludenz der mittlerweile traditionelle Markt der Kulturen veranstaltet. Das gegenseitige Kennenlernen beim gemeinsamen Essen sowie das Eintauchen in vermeintlich fremde Kulturen steht bei diesem Fest im Vordergrund. So sorgt der Markt der Kulturen für einen bunten Einblick in die kulturelle Vielfalt der Alpenstadt.

„Sich auf die Vielfalt in unserer Stadt zu besinnen, hat eine besondere Wirkung. Ich freue mich auf die Vielzahl der engagierten bunten Vereine, die bei diesem Fest eine Bühne finden“, so Cenk Dogan, Stadtrat für Kultur und Vereinswesen. Der diesjährigen Markt der Kulturen wird vom Sozialsprengel Bludenz in Unterstützung der Stadt Bludenz organisiert.

Den Auftakt macht die Vorarlberger Band „Musica de la luz“ mit einem Mix aus Latin, Balkan-Jazz, Reggae und Gypsy. Ihr Sound sorgt für gute Laune und lässt kein Tanzbein still bleiben. Im Anschluss singt der mittlerweile renommierte Kontaktchor, unter der Leitung von Ulrich Gabriel. Der Chor singt populäre Mitsinglieder in Deutsch und in den Ursprachen der Chormitglieder. Wie schon in der Vergangenheit wird auch der Folkloreverein K.U.D. Kolo wieder auftreten. Serbische Volkstänze von Kinder- und Erwachsenengruppen geben gleichermaßen Einblicke in ihr Kulturgut wie armenische Sänger oder die Sonnenberger Trachtengruppe.

Umrahmt wird der Markt von kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt. Traditionelle türkische, deutsche, syrische, serbische, persische, französische oder armenische Gerichte laden zum Verweilen ein. In der Hüpfburg kann sich auch das junge Publikum auspowern und parallel dazu bietet eine Musikpädagogin ein pädagogisch hochwertiges Programm für die kleinsten Besucher*innen an.